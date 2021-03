tmw radio Sacchi: "Signorini, grande calciatore e uomo. Un esempio per il figlio Andrea"

Arrigo Sacchi interviene in ricordo di Gianluca Signorini, insieme al figlio Andrea Signorini, in compagnia di Bruno Giordano e Massimo Brambati - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

Un ospite a sorpresa a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. A salutare Andrea Signorini, difensore del Gubbio, è stato un grande mister come Arrigo Sacchi, che ha voluto ricordare in particolare il papà Gianluca, indimenticato capitano del Genoa: "Una volta spiegai ai miei giocatori una vittoria sul Pisa dove giocava Gianluca. Feci vedere i movimenti ai miei. E' stato un grande giocatore, che si è espresso meglio in Serie B che in C. E' stato un grande giocatore e una grandissima persona. E spero che Andrea possa avere grandi soddisfazioni. E poi ha avuto un esempio nel padre Gianluca, grande giocatore e grande persona".