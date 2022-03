tmw radio Sconcerti: "L'Inter ha perso brillantezza. Stasera Inzaghi ci ha messo del suo"

Intervistato da TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti analizza così il match pareggiato per 1-1 tra Torino e Inter: “È un risultato che cambia poco ai fini della classifica. Per la prima volta l’Inter si trova a inseguire, ha perso la brillantezza più che l’entusiasmo. Inzaghi ci ha messo del suo stasera. Non so come la pensi lui, ma Gagliardini è l’unico quarto titolare. Mi è sembrata una partita pensata male dall’allenatore. La Juve merita il quarto posto ormai da qualche mese”.