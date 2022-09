tmw radio Sconcerti: "Milan-Napoli, sarà spettacolo. Juve, per ora squadra ingestibile"

A parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Milan-Napoli, cosa ci dirà questa partita?

"E' una partita che ha grandi assenti come Osimhen e Leao. E' una partita un po' tradita da queste assenze ma rimane importante, perché gli scontri diretti rischiano di lasciarti molto indietro. Più che un problema di punti, sarà un problema di mentalità, di morale, di voglia di andare avanti. Sarà una partita vera, bella, tra le due squadre più brillanti ora. Dovrebbe esserci spettacolo".

E' il centrocampo il settore chiave del match?

"Vedremo chi sostituirà Leao, che peso porterà il suo sostituto. Dall'altra parte sia Simeone che Raspadori dovrebbero far sentire meno la mancanza di Osimhen".

Che consiglio darebbe ad Allegri oggi?

"Ho stima di lui, penso che in questo momento non riesco a gestire una situazione quasi ingestibile. Il riassunto della Juve lo fece Sarri due-tre anni fa, ossia è una squadra inallenabile ora. Sono giocatori viziati, coccolati, spremuti, dove manca uno spirito di squadra. Gli consiglio di recuperare quei 5-6 titolari che sono fuori ora. C'è difficoltà nel costruire gioco negli ultimi trenta metri, dovevano farlo Pogba e Di Maria e non ne hai nessuno dei due. Diamo troppa importanza agli schemi, oggi la Juve in questo momento ha pochi giocatori".

Fiorentina, mercato sbagliato?

"Non credo. Avrei preso Belotti come punta, dovendo cercare i gol sicuri, ma la squadra è buona. Gioca in un modo talmente ripetibile dove i giocatori oggi obbediscono agli ordini ma non interpretano più. Ci sono segnali di noia, di distrazione da eccessiva concentrazione. E' un momento particolare. Ha molti infortunati, per il resto credo siano stanchi di giocare il gioco degli altri. Non ha giocatori ora che possano fare il proprio gioco".

Sarri ieri ha usato parole pesanti dopo il ko in EL. Che ne pensa?

"Mi sembra molto onesto, Sarri è così. Ha ragione, deve riuscire a capire quanto conta lui in questa discontinuità della Lazio e quanto sia la responsabilità dei giocatori. Se dovesse rendersi conto che un problema è lui, credo che farà un passo indietro".