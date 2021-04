tmw radio Sconcerti: "Nazionale, Mancini è già al lavoro sul gruppo per il Mondiale 2022"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco cosa ha detto:

Mihajlovic arrabbiato con Mancini per le tribune di Soriano:

"Ha ragione, poi ci sono pure i cinque cambi. Un giocatore come lui che ha 29 anni, che sta facendo bene da tempo, se lo convochi, devi almeno fargli toccare il campo una volta in tre partite. Mancini lo sa e doveva comportarsi di conseguenza".

Che ne pensa della Nazionale e delle convocazioni?

"Mancini sta già lavorando per i Mondiali, la lista per gli Europei ce li ha. Sta vedendo alcuni elementi per i Mondiali, visto che ci saranno a un anno di distanza. Essendo rimasto un allenatore di club vuol vedere tutti. Mancini è un ottimo allenatore, ma il Covid lo ha condizionato già parecchio in questa esperienza. Sono saltate tante partite della Nazionale ed è aumentata la sua voglia di avere i giocatori per provarli".

Quale giocatore esce più rafforzato da questo ciclo di partite?

"Sensi se lo porterà, anche se ha giocato poco nell'Inter. Zaniolo per esempio Mancini lo ha fatto debuttare senza neanche una partita nella Roma. Lui va per intuito, fa davvero l'allenatore di club. E' una squadra che ha un buon valore medio, due sono i fuoriclasse e sono Donnarumma e Chiellini".

Ranieri potrebbe puntare al ruolo di ct?

"E' come il grigio, sta bene su tutto. E' la classica figura del ct. ha tanto buonsenso ed esperienza internazionale, sarebbe un buon ct".

Juventus, Pirlo lascia fuori per il derby McKennie, Arthur e Dybala:

"Mi sembra un'ottima decisione. Se voglio essere malizioso, non sono stupito dai giocatori ma dal fatto che sia venuto. Di solito la Juve non faceva uscire questi problemi. Ultimamente stanno succedendo cose che la rimettono al livello degli altri, dal caso Suarez in poi".

Dybala, questo caso può portare alla rottura?

"Dybala deve capire che in questo momento è fuori mercato da oltre un anno. La Juve ha tentato più volte di cederlo alle giuste società e ai giusti prezzi ma qualcosa non ha funzionato, col cartellino o l'ingaggio. Quando pensa a se stesso, deve pensarsi come un giocatore fuori dal mercato migliore a cui ambisce. Dybala per me il meglio lo darebbe nel campionato spagnolo, perché il gioco di quel campionato si fonda sul dribbling, come l'argentino. L'Atletico Madrid sarebbe l'ideale, o il Barcellona".

Belotti, che futuro vede?

"Se deve fare un'esperienza, deve farla ora, ma decida lui. Nel campionato italiano può pesare tantissimo, in campo internazionale meno. Lui tiene molto al Torino, come il Torino a lui. Sarebbe un ottimo centravanti per il Milan, per la Roma, per il Napoli, in Italia non ha limiti".