Stringara: "Milan meritatamente primo ma manca un vero padrone in Serie A"

Per parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Paolo Stringara.

Che succede al Napoli?

"Se vuol fare qualcosa d'importante, purtroppo non puoi avere questo passo. Serve continuità, basti vedere il Milan, che è lì davanti per questo. E' vero che ha perso con la Juve il Milan, ma gli mancava mezza squadra. Non c'è comunque ancora un padrone di questo campionato".

C'è una squadra che le sembra dia garanzie pensando al vertice?

"Il Milan non è giudicabile, gli mancava mezza squadra con la Juventus. Si può parlare di rose ampie o più o meno forti, ma in questo momento, nonostante tutti si aspettino che scoppi, è il Milan che comanda giustamente. La Juve prima di ieri sera sembrava un'armata Brancaleone, ora è tornata in corsa. C'è la Roma che sta facendo bene, poi l'Atalanta. Sarà un campionato bello fino alla fine".