Tacchinardi: "Juve, Pjanic se dovesse saltare Locatelli. Ottimo anche per l'Inter"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Juventus ma non solo.

Pjanic potrebbe rientrare nei piani di Allegri?

"Se il Sassuolo dovesse ancora tirare il prezzo per Locatelli, Pjanic piace molto. Servirebbe uno con quelle caratteristiche. Pjanic lo danno via a zero praticamente, se è a posto è un giocatore importante per qualsiasi società".

Allegri punterà su Arthur?

"E' un giocatore che ha dimostrato di avere un buon palleggio nel corto, ma non ti mette la palla sopra la difesa avversaria. Per me vuole un giocatore con caratteristiche diverse. Ha Bentancur, che lo scorso anno ha lasciato qualche punto di domanda. E Allegri non vuole punti di domanda, deve andare sul sicuro".

Pjanic-Inter invece? E' possibile?

"Certo, perché è anche a zero. Magari potrebbe cedere Brozovic. E' vero che ha un ingaggio alto, ma dopo una stagione come l'ultima può ridimensionarsi".

Quali le certezze e le incertezze di Allegri e Simone Inzaghi?

"Le certezze di Allegri è il fatto di essere Allegri. Ha carisma, esperienza, la voglia di tornare a battagliare. Credo abbia anche certezze sugli acquisti, su una squadra competitiva. Ho la sensazione di una Juventus che partirà carica a pallettoni. Le certezze sono i giovani cresciuti come Chiesa. E sono curioso di capire come andrà a finire con Ronaldo. In casa Inter invece le certezze sono quello che ha costruito Conte. Sostituirlo è difficile, ma abbiamo visto come lo ha sostituito alla Juventus Allegri. Inzaghi credo sia anche lui un tecnico fatto e finito. Partirà anche l'Inter in linea con la Juve per giocarsi il campionato".

Napoli, ADL lancia un nuovo messaggio a Insigne:

"Non era meglio aspettare la fine degli Europei? Sappiamo che i giocatori non sono fuori dal mondo, leggono i giornali. Ora si sta giocando anche qualcosa d'importante. Mentalmente non è semplice vivere questa situazione. Io mi auguro che rimanga a Napoli, perché i tifosi si identificano con lui. E' rimasto uno dei pochi, in questo senso. Oggi se gioca in un sistema azzeccato, lì a sinistra può far bene. Io lo vedrei alla Lazio di Sarri".

Italia-Spagna, come vede la sfida?

"A me la Spagna non mi ha mai entusiasmato in questo Europeo. Mentre l'Inghilterra ha dato segnali di forza, la Spagna non li ha dati. Se giochiamo da Italia come fatto finora, possiamo portarcela a casa".