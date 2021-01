tmw radio Tovalieri: "Lazio-Roma, nessuna favorita. Occhio a Luis Alberto e Mkhitaryan"

Il derby di Roma si avvicina. A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex bomber Sandro Tovalieri. Ecco le sue parole:

Derby verità per chi?

"Se lo vince la Roma, sarebbe un confronto diretto vinto che le permetterebbe di rimanere in scia Milan e Inter, altrimenti rimette in gioco la Lazio per il quarto posto. Sarà un bel derby, peccato che sia senza pubblico. Ma sarà comunque affascinante. La Roma sta facendo un ottimo campionato e la Lazio è in ripresa. Mi aspetto una bella partita e non c'è una favorita".

Chi ci arriva meglio?

"La Roma fa pressing alto e recupera tanti palloni ,quando cala l'energia fisica può vere delle difficoltà. Anche perché ha anche tanti giovani, che possono incappare in errori e leggerezze, soprattutto contro le big. Con l'Inter nella ripresa forse Fonseca poteva intervenire prima tatticamente ma ha comunque ottenuto un punto importante".

Punti di forza di Roma e Lazio?

​​​​​​​"Le due squadre dal centrocampo in su dispongono di ottimi giocatori che possono inventarsi la giocata da un momento all'altro. La sfida sarà a centrocampo e in attacco. Se girano, ci sarà spettacolo".

Borja Majoral potrà giocare un giorno con Dzeko?

"Mi piace molto. Si è molto calato nella realtà e ha fatto vedere le sue qualità. Accanto a Dzeko sembra difficile vederlo, difficile lasciare in panchina uno sulla trequarti. Per me serve sempre un centravanti vero e metterne un altro non lo vedo possibile".

Quale l'uomo chiave del derby?

"Mkhitaryan, se sta bene può creare scompiglio. Per la Lazio è scontato dire Immobile, ma può essere ancor più pericoloso Luis Alberto. Se vince la Roma, si mette in una posizione importante, perché poi ha due partite in casa".