tmw radio Valcareggi: "Italia, Mancini come mio padre. Ora però vinca il Mondiale"

Il procuratore Furio Valcareggi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Euro 2020.

Cosa ha provato ieri sera?

"Stessa scenografia, stessi colori. Grande trionfo, ieri andavano da Saragat, oggi da Mattarella. E' un trofeo che rimarrà nella storia. Ora speriamo che si faccia meglio al Mondiale, che ci sia il bis e non l'argento come in Messico".

L'importanza di Mancini e del suo staff?

"Fondamentale. Sia De Rossi, che Vialli, ma anche gli altri, nei tempi lunghi del ritiro hanno dato buoni consigli a tutti, come esperienza. Un'altra cosa incoraggiante è che mio padre prese l'Italia dopo la Corea, poi si rivoluzionò tutto e vinse un oro e un argento. Può succedere anche a Mancini".

Ieri Donnarumma miglior giocatore del torneo:

"Diventerà uno dei migliori al mondo".

La vittoria può essere un messaggio anche ai club?

"La difficoltà è che in Serie A ci sono pochi italiani e tutti stranieri. Generalmente vincono i solisti, invece qui ha vinto il gruppo. Ieri Barella e Jorginho, così come Insigne o Immobile non hanno fatto benissimo ma ha vinto il gruppo. La difesa ha fatto grandi cose. Questo Europeo è stato un trionfo per la critica, difficile accontentare la stampa anche quando vinci e invece Mancini c'è riuscito".

Pallone d'Oro, Messi l'ha messa in banca o ci sono speranze per gli italiani?

"Va sempre al bomber, con la vittoria della Copa America andrà a Messi".