Torino, trauma alla caviglia per Milinkovic-Savic. Assente all'allenamento anche Murru

vedi letture

Lavoro pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico in preparazione alla partita di domenica prossima a Verona contro l’Hellas (calcio d’inizio ore 15). Tutti in gruppo, ad eccezione di Milinkovic-Savic e di Murru. Il portiere non si è allenato per gli esiti di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre il difensore ha svolto terapie per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra. Domani in calendario una sessione di allenamento.