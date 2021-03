Torricelli sull'esclusione di McKennie: "Non è al top e Pirlo non ha voluto rischiarlo"

vedi letture

L'ex difensore Moreno Torricelli ospite di JTV ha parlato delle scelte di formazione del tecnico Andrea Pirlo soffermandosi soprattutto sull'esclusione dall'undici iniziale di Weston McKennie: “Secondo me Pirlo ha scelto Ramsey al posto di Mckennie per una questione d’equilibrio di squadra. Inoltre non è al meglio della condizione e avendo già rischiato schierando due giocatori come Bonucci e Arthur che rientrano dopo un po' di tempo non ha voluto esagerare e rischiare oltre. Credo che la formazione scelta sia la migliore per affrontare questo tipo di partite. - continua Torricelli - Bonucci e Chiellini ci mancano da diverse settimane, ma probabilmente il mister ha visto che il primo era più pronto e accanto ha voluto schierare un Demiral che sta bene, rappresenta il futuro della Juventus, e che ben si sposa come caratteristiche con Bonucci”.