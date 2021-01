Tribunale Figc respinge ricorso della Salernitana. L'Assemblea Lega B si terrà giovedì

No alla richiesta di sospensione presentata dalla Salernitana

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - L'assemblea elettiva della Lega di Serie B si svolgerà regolarmente giovedì 7 gennaio. Il Tribunale federale nazionale ha infatti respinto - apprende l'ANSA - la domanda cautelare di sospensione presentata dalla Salernitana. Il Tribunale ha esaminato il ricorso del club campano contro la Lega Serie B per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della delibera assembleare del 23 dicembre 2020 ed ha ritenuto che "non si rinvengono elementi che possano portare all'accoglimento della domanda inibitoria". Per tali motivi, la domanda cautelare di sospensione è stata rigettata ed è stato deciso di fissare al 15 gennaio la data in cui il ricorso sarà deciso nel merito. La Salernitana contestava le modalità di svolgimento dell'assemblea elettiva, prevista in videoconferenza, chiedendo che la riunione per l'elezione del nuovo presidente si tenesse in presenza. (ANSA).