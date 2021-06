Turchia-Italia 0-3, C. Lucarelli: "Mi è piaciuto tutto, mica facile debuttare così disinvolti"

La Nazionale italiana parte con il piede giusto a Euro 2020, battendo 3-0 la Turchia e strappando gli applausi di tanti ex azzurri. Tra gli ospiti del post-partita “Azzurro Italia” in onda su Cusano Italia Tv anche l’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, che ha commentato così la vittoria dell'Italia: "Mi è piaciuto tutto. L’intensità, la pressione molto alta, il fatto di costringere la Turchia a difendersi con tutti gli effettivi dietro la linea della palla. L’aspetto che mi è piaciuto di meno? Non c’è stato. Stasera è tutto positivo. Giocare all’esordio con questa disinvoltura non è facile. Dovranno essere bravi a rimanere sereni e con i piedi per terra sapendo che la prossima sarà più difficile".