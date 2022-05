ufficiale Verona, lascia il responsabile della comunicazione Anselmi. I ringraziamenti di Setti

Estate di cambiamenti per l'Hellas Verona: dopo Tony D'Amico, lascia il club anche il responsabile dell'area comunicazione Andrea Anselmi. Questo il comunicato con cui ne dà notizia la società di via Olanda:

"Hellas Verona FC comunica che, dopo tre anni di proficua e intensa collaborazione, dalla giornata di domani - mercoledì 1 giugno – Andrea Anselmi lascerà l'incarico di Responsabile dell’Area Comunicazione del Club.

Il Club, nella figura del Presidente Maurizio Setti, ringrazia Andrea per l’ottimo lavoro svolto in tre anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali".

Per Anselmi, al quale il presidente Setti ha voluto rivolgere personalmente i propri ringraziamenti, si chiude un triennio di grandi soddisfazioni sportive e professionali: in occasione dell'ultima edizione degli Italian Sport Awards, è stato insignito del premio di miglior responsabile della comunicazione della Serie A, relativamente alla stagione 2020/21. "Lascio Verona e il Verona - il suo messaggio d'addio, recapitato tramite i social -. E per me è una fitta al cuore, in questi giorni lancinante. Chi ha vissuto giorno e notte con me il 'mio' Verona capirà certamente il mio stato d’animo. Ho dato tutto me stesso, ma proprio tutto. Sono stati tre anni intensi e faticosi, ma soprattutto bellissimi, emozionanti, anzi straordinari e inimmaginabili. E allora GRAZIE! Al Club ma in modo particolare al mio Presidente, Maurizio Setti, per avermi scelto, per la fiducia e per l’autonomia con le quali mi ha fatto lavorare".