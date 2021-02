Volpati: "L'arrivo di Lasagna gioverà a Kalinic: possono giocare e incidere insieme"

vedi letture

Domenico Volpati, ex centrocampista dell'Hellas Verona, campione d'Italia con gli scaligeri nel 1985, ha parlato del nuovo acquisto in attacco Kevin Lasagna: "Può giovare in primis a Kalinic - ha dichiarato al Corriere di Verona - Si parla anche della possibilità che i due giochino insieme e hanno tutto per incidere e giocare fianco a fianco. Bisogna trovare gli equilibri giusti ma in alcuni momenti, magari di bisogno, è un'alternativa utile".