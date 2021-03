Vrenna: "Juric tecnico del Napoli? Si esalterebbe. Potrebbe fare la fortuna degli azzurri"

Come ipotesi per il futuro come tecnico del Napoli è emerso il nome di Ivan Juric, attuale allenatore dell’Hellas. Su questa ipotesi si è espresso Gianni Vrenna, presidente del Crotone che ha avuto il croato nella sua prima avventura in panchina: "Gattuso merita e gli faccio un in bocca al lupo. Juric a Napoli si potrebbe esaltare, è un allenatore che può fare la fortuna del Napoli. E’ chiaro che bisognerebbe dargli del tempo. A Napoli poi avete un’altra fortuna, Giuntoli è preparatissimo, lo conosco bene”.