Zenga: "Alla Juventus mancano il faro e la personalità in mezzo al campo"

Presente negli studi di Sky Sport, l’allenatore Walter Zenga analizza così la stagione della Juventus, che oggi ha incassato la quarta sconfitta stagionale in campionato: “Sia Napoli che Juventus hanno cambiato l’allenatore, ma il Napoli ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso. E poi mancano giocatori di personalità in mezzo al campo. Manca il faro del gioco per far sì che la squadra possa esprimersi al meglio”.