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154 buoni motivi per continuare insieme: come l'uragano Kane ha conquistato il Bayern

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 20:15Calcio estero
15.10.2026 20:15Calcio estero
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L'attaccante inglese, che quest'anno ha segnato otto reti in nove partite giocate, ha trovato l'intesa per il rinnovo fino al 2029
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Metti un inglese in Baviera. Se questo è inglese Harry Kane e la squadra in questione è il Bayern Monaco allora la miscela è senza dubbio esplosiva. Il centravanti della Nazionale dei Tre Leoni segna a raffica così come aveva fatto ai tempi del Tottenham tanto da guadagnarsi il rinnovo per altre due stagioni sempre fra le file della squadra allenata da Vincent Kompany. E' infatti notizia di questi minuti l'intesa raggiunta fra le parti per la firma fino al 2029 del centravanti classe 1993.

154 reti al Bayern

33 anni sulla carta d'identità, nato per segnare. In campo corre come un ragazzino e sotto porta è sempre implacabile. E non è un caso che in queste tre stagioni, e un pezzo di quarta, ha messo a segno ben 154 reti. Un dato che sicuramente è destinato ad aumentare ma guardandoci un attimo alle spalle possiamo notare come al primo anno di Bundesliga ha messo a segno 36 reti in 32 gare giocate a cui vanno aggiunte le 8 siglate in Champions. La stagione successiva le marcature sono state 41 fra campionato, Coppa di Germania, Champions e Mondiale per Club. L’anno scorso invece si è raggiunta quota 61.

Quest'anno nove partite e otto gol

Un bottino incrementato quest'anno con tre gol segnati in campionato, tre in Champions League e due in Coppa di Germania per un totale di otto marcature in nove partite giocate.

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