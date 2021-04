Abi sorpreso a giocare una partita tra amici, Puel: "Sarà punito, dobbiamo mostrargli la retta via"

Il Saint-Etienne ha deciso di punire Charles Abi, attaccante 20enne che è stato sorpreso a giocare una partita di calcio tra amici, in barba alle restrizioni e ai protocolli sanitari in vigore. Claude Puel, ha annunciato che il giocatore sarà multato e non prenderà parte alla sfida contro il Bordeaux: "È stato e sarà sanzionato. Sportivamente ci saranno delle conseguenze. Charles deve imparare e questo episodio fa parte del processo di apprendimento. Sarà sanzionato in modo equo, per mostrargli la retta via".