Abolizione gol in trasferta: è il Cluj la prima squadra d'Europa a sfruttare il nuovo regolamento

vedi letture

Il nuovo regolamento UEFA, che ha abolito la regola del gol in trasferta in caso di parità, ha la prima vittima: si tratta del Borac Banja Luka. La sfida di ieri tra i bosniaci e il Cluj è la prima in assoluto terminata ai supplementari, a parità di risultato aggregato. I rumeni hanno vinto la partita d'andata per 3-1, venendo rimontati in Bosnia: il 2-0 al 90' nel vecchio regolamento sarebbe stato sufficiente ai padroni di casa per avanzare al turno successivo. Così non è stato e ai supplementari è arrivata la beffa: al 118' Alexandru Chipciu ha qualificato il Cluj, prima squadra europea a sfruttare la nuova regola.