Abraham rischia di perdere l'Euro. Tuchel: "Non posso decidere in base agli obiettivi dei singoli"

Tammy Abraham riuscirà a ritagliarsi lo spazio per andare agli Europei? Thomas Tuchel ha risposo a questa domanda in conferenza stampa: "Non posso prendere una decisione in base agli obiettivi personali dei giocatori. Anche Kepa Arrizabalaga ha l'obiettivo di giocare con la Spagna, ma questo non può influenzare le mie decisioni. Devo fare quello che credo sia meglio per il Chelsea. Tammy ha avuto un brutto periodo, non ha dato quello che gli avevamo chiesto. Poi si è infortunato e ha perso la possibilità di competere per il posto da titolare. Siamo nella parte decisiva della stagione, dove non è così facile rientrare in forma".

La prestazione di Werner e Havertz contro il Porto: "Guardate le partite giocate dal Porto. Rendono le cose difficili. Hanno avuto un grande impatto difensivo, hanno lavorato sodo. Non perderemo la fiducia in loro, dobbiamo accettare che a volte le cose non siano semplici".