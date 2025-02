Ufficiale Accostato alla Juventus, sceglie la Premier League: Danso va in prestito al Tottenham

Colpo Kevin Danso per il Tottenham, che prende il difensore - sondato recentemente anche dalla Juventus - in prestito dal Lens. Di seguito il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Kevin Danso in prestito dal RC Lens, squadra di Ligue 1, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il difensore della nazionale austriaca si unirà al Club in prestito fino alla fine della stagione, con l'obbligo di rendere permanente l'accordo in estate. Indosserà la maglia numero quattro.

Nato a Voitsberg, in Austria, Kevin si è trasferito in Inghilterra all'età di sei anni e ha iniziato la sua carriera con il Reading e l'MK Dons prima di trasferirsi in Germania, all'FC Augsburg, nel gennaio 2014, per continuare il suo percorso di crescita. Dopo aver progredito nel settore giovanile dell'FC Augsburg, ha fatto il suo debutto in prima squadra a marzo 2017, diventando il giocatore più giovane di sempre a giocare per il club in una partita di campionato. Ha continuato a fare 44 presenze senior in tutte le competizioni per la squadra della Bundesliga, segnando tre volte.

Nell'agosto 2019 è passato in prestito al Southampton per una stagione, collezionando 10 presenze con i Saints in tutte le competizioni durante la stagione 2019/20. Kevin è tornato all'FC Augsburg dopo la conclusione del suo periodo sulla costa meridionale e si è diretto in prestito al Fortuna Dusseldorf prima della stagione successiva. Ha fatto 33 presenze per la squadra tedesca, segnando due volte.

Difensore centrale autorevole, è entrato a far parte dell'RC Lens nell'agosto 2021 e una seconda stagione impressionante lo ha visto inserito nella squadra dell'anno della Ligue 1 dopo aver aiutato la squadra francese a raggiungere il secondo posto, che le è valso un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24.

Durante la sua permanenza all'RC Lens, Kevin ha collezionato 128 presenze con il club in tutte le competizioni, segnando in quattro occasioni. Sulla scena internazionale, ha giocato per l'Austria in numerose categorie di età e ha fatto il suo debutto da senior nel settembre 2017. Ha collezionato 24 presenze per il suo paese fino ad oggi e ha rappresentato l'Austria a Euro 2024".