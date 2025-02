Ufficiale Accostato anche al Torino, André Silva lascia il Lipsia in prestito ma resta in Germania

Poco, pochissimo spazio in questa stagione. E così André Silva ha deciso di lasciare il Lipsia in quest'ultimo giorno di mercato. Era finito anche nel mirino del Torino, ma l'ex Milan alla fine resterà in Germania. Il centravanti portoghese, mai titolare in quest'annata in Bundesliga, si trasferisce in prestito dal sodalizio Red Bull al Werder Brema.

Otto presenze, un gol e due assist fin qui, ora André Silva andrà a rinforzare i biancoverdi. Che l'hanno annunciato con il seguente comunicato ufficiale: Ecco André! André Silva si trasferisce all'Osterdeich dai rivali di campionato dell'RB Lipsia in prestito fino alla fine della stagione".