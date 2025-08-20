Ufficiale Eintracht, ecco il sostituto di Trapp: dal Werder Brema arriva Michael Zetterer

L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato l’ingaggio di Michael Zetterer dal Werder Brema con effetto immediato. Il portiere, alto 1,87 metri, ha firmato un contratto fino al 2029 e indosserà la maglia numero 23, prendendo il posto in rosa di Kevin Trapp, ceduto ieri al Paris FC.

Nato a Monaco di Baviera, Zetterer è cresciuto nel settore giovanile dell'Unterhaching prima di approdare al Werder nel gennaio 2015. Con i biancoverdi ha collezionato complessivamente 80 presenze tra tutte le competizioni ufficiali, con esperienze in prestito all’Austria Klagenfurt e al PEC Zwolle. Nelle ultime due stagioni, Zetterer è stato il portiere titolare indiscusso del Werder, totalizzando 65 presenze, di cui 18 senza subire gol. Le sue prestazioni costanti lo hanno reso uno dei portieri più importanti della Bundesliga e lo hanno avvicinato alle convocazioni della nazionale maggiore tedesca.

Il direttore sportivo dell’Eintracht, Markus Krösche, ha commentato: "Con Michael Zetterer acquistiamo un portiere forte, in grado di giocare anche con i piedi a un livello elevato. A Brema ha dimostrato di essere un estremo difensore sopra la media. Con la sua ambizione e la sua mentalità si integra perfettamente nel nostro progetto a Francoforte. Volevamo iniziare la nuova stagione con una squadra di portieri forte ed equilibrata: Michael è un tassello fondamentale per raggiungere questo obiettivo".