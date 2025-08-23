Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Werder Brema, ecco l'erede di Zetterer: il portiere Karl Hein arriva in prestito dall'Arsenal

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12
di Michele Pavese

Il Werder Brema ha ufficializzato l’ingaggio del portiere estone Karl Hein, 23 anni, in prestito per una stagione dall’Arsenal. Questo ingaggio arriva dopo la partenza di Michael Zetterer (approdato all'Eintracht) e punta a rinforzare il reparto portieri della squadra tedesca. L’annuncio è stato dato da Peter Niemeyer, responsabile del calcio professionistico del club biancoverde, che ha sottolineato come Hein possa essere molto utile grazie all’esperienza maturata in Spagna e con la nazionale estone.

Hein è reduce da una stagione in prestito al Real Valladolid, dove ha disputato 31 partite in Liga, dimostrando qualità e affidabilità tra i pali. Il portiere, già estremo difensore della nazionale estone con 39 presenze, si è formato nelle giovanili dell’Arsenal, arrivando nel club londinese nel 2018. Dopo una breve esperienza in prestito al Reading, Hein è entrato a far parte della rosa professionistica dei Gunners nel 2022. Anche il preparatore dei portieri del Werder, Christian Vander, ha espresso entusiasmo: "Karl è un giovane con grande potenziale e già molta esperienza nonostante la giovane età. Ha lavorato a livelli top all’Arsenal ed è un profilo ideale per stimolare la competizione interna".

Il portiere estone ha espresso grande motivazione: "Passare a Werder è stata una decisione semplice. Un club storico, tifosi appassionati e uno stadio bellissimo: non potevo rifiutare. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".

