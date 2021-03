Addio allo Jiangsu: la mediazione di Suning non ha salvato il club dalla scomparsa

Oggi il Jiangsu è destinato a scomparire dal panorama calcistico cinese in via definitiva. Infatti oggi saranno annunciati i nomi dei club che parteciperanno alla prossima Chinese Super League e tra questi non figurerà la squadra campione in carica, conosciuta fino a poche settimane fa come il club di Suning. Il proprietario dell'Inter ha provato a mediare tramite i propri dirigenti affinché i vertici della Cfa salvassero la società ma non è andato a buon fine. Secondo Titan Sport Plus, alcuni calciatori tecnicamente ancora in forza alla squadra, si sono allenati in un campo non di proprietà di Suning sotto lo sguardo dei propri tifosi, per quello che probabilmente è stata l'ultima attività della storia del club prima della sua scomparsa. A riportarlo è Tuttosport.