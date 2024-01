Ufficiale Addio definitivo a Nottingham e all'Europa per Scarpa. Se ne torna in Brasile

Acquistato poco più di un anno fa (era metà dicembre del 2022) dal Nottingham Forest, per il centrocampista offensivo italo-brasiliano Gustavo Scarpa (30 anni) l'esperienza in Premier League è durata assai poco, visto che già nella scorsa estate aveva lasciato il club inglese per unirsi in prestito all'Olympiacos, compagine tra le migliori del campionato greco.

Adesso per lui è tempo di dare un doppio addio: ai greci, con cui ha visto interrompere in anticipo il prestito, ma anche al Nottingham Forest che nelle scorse ore ne ha completato in via ufficiale la cessione. Ritorno in Sud America, in particolare nel suo Brasile, per Scarpa che ha firmato a titolo definitivo con l'Atletico Minas-Gerais, meglio noto semplicemente come Atletico Mineiro, un contratto fino al termine dell'anno solare 2027.