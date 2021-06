Addio fuorigioco millimetrico in Premier League: il VAR userà linee "più spesse"

Addio fuorigioco millimetrico in Premier League. La notizia, rilanciata dal Times oltremanica, racconta di come dalla prossima stagione cambieranno le regole del VAR in Inghilterra, che adotterà, in stile olandese, delle linee "più spesse", che andranno ad annullare i fuorigioco di pochissimi centimetri. La decisione è stata presa nell'assemblea degli azionisti dei club di Premier, dopo una stagione di enormi polemiche per i tanti gol annullati per fuorigioco di pochi centimetri.