Ufficiale Addio Genoa, ecco l'MLS. Yeboah firma con il Minnesota: "Tutti qui hanno l'ambizione di vincere"

Il Minnesota United ha annunciato di aver prelevato ufficialmente Kelvin Yeboah dal Genoa: firmato il contratto di tre anni e mezzo, con un'opzione per il 2028. Yeboah ha già raggiunto gli Stati Uniti e si è unito ai Loons.

Le prime parole del nuovo acquisto. "La cosa più importante è sempre il progetto, dallo staff calcistico ai miei compagni di squadra fino alla proprietà, e mi è piaciuto il modo in cui la squadra e il club mi sono stati presentati. Tutti qui hanno l'ambizione di vincere e questo è ciò di cui voglio far parte", ha dichiarato l'attaccante italo-ghanese ai canali ufficiali del club a stelle e strisce.

"Porterò con me la mentalità di non mollare mai e di dare sempre il massimo. I tifosi mi vedranno in campo giocare con passione, urlare e dare il massimo. La mia mentalità, unita alla mia velocità, forza e abilità tecnica, mi aiuterà ad avere successo qui in Minnesota. Il mio obiettivo è quello di influenzare il più possibile il gioco, la squadra e dare il massimo ai miei compagni di squadra, agli allenatori e ai tifosi", la chiosa.

Anche Khaled El-Ahmad, Chief Soccer Officer del Minnesota United, ha parlato di Yeboah: "Kelvin è un giovane ed entusiasmante giocatore che ha già una vasta esperienza di gioco con alcuni dei migliori calciatori del mondo e con club di livello mondiale", ha detto. Concludendo: "Il Minnesota dà il benvenuto a Kelvin e non vedo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere nel nostro club".