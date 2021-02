Adekanye dopo l'arrivo all'ADO Den Haag: "Ho alzato l'asticella. Normale ci siano aspettative"

Bobby Adekanye, ha deciso di cambiare nuovamente maglia per trovare più spazio e continuità dopo l'esperienza al Cadice e si è accasato in Olanda all'ADO Den Haag. L'attaccante di proprietà della Lazio, ha parlato della sua decisione: "Ho cercato di alzare il mio livello di gioco e penso che sia normale che le persone si aspettino tanto da me - riporta il sito Omroepwest.nl - Se gioco male e vengo criticato devo accettarlo. È il mio lavoro. Ho alzato l'asticella da solo e devo cercare sempre di confermarmi. Sono venuto qui per aiutare il club che non merita di essere in questa posizione (penultima in Eredivisie n.d.r.). L'ADO Den Haag è una grande società".