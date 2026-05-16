Ufficiale Adesso è ufficiale: Benatia lascia il suo incarico all'Olympique Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato la separazione da Medhi Benatia, che lascerà il club il 18 maggio 2026 dopo due anni e mezzo di collaborazione. L’ex difensore marocchino era tornato a Marsiglia a fine 2023 come consigliere sportivo, prima di essere promosso a direttore del calcio all’inizio del 2025.

Durante la sua esperienza dirigenziale, Benatia ha avuto un ruolo centrale nella gestione quotidiana del club, contribuendo in maniera significativa alla crescita del progetto sportivo. La società gli riconosce un lavoro costante, svolto con grande impegno e senso di appartenenza, sottolineando anche i risultati ottenuti sul campo.

Tra i principali traguardi della sua gestione figura il secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024-2025, oltre a una politica di mercato attiva che ha permesso di valorizzare diversi giocatori e rafforzare la competitività della rosa. Importante anche l’intervento sul settore giovanile, con una riorganizzazione del centro di formazione i cui primi effetti sono già considerati promettenti.

Il proprietario del club Frank McCourt ha voluto ringraziarlo pubblicamente, sottolineando il suo “senso di responsabilità” e il contributo dato in una fase delicata per l’OM. Lo stesso Benatia ha ricambiato con parole di gratitudine, ricordando il legame forte con la società e con la città.

L’Olympique Marsiglia ha infine salutato ufficialmente il dirigente, augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera.