PSG-Marsiglia, le formazioni ufficiali: Kvara in panchina, De Zerbi per il colpaccio
La 21^ giornata di Ligue 1 si chiude col botto, ovvero con Le Classique tra PSG e Marsiglia. Luis Henrique lascia in panchina Kvaratskhelia, puntando sul tridente composto da Doué, Dembélé e Barcola. Dall'altra parte, Gouiri sarà il riferimento avanzato di De Zerbi con alle spalle Greenwood e Nwaneri. Di seguito le formazioni ufficiali:
PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique
Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, Timber, Emerson; Greenwood, Nwaneri; Gouiri. All. De Zerbi
