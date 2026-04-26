Rennes, Lilla e Marsiglia, una vittoria per la zona Champions: il programma di Ligue 1

Gran parte della 31^ giornata di Ligue 1 si consuma oggi, aprendo le danze con Lorient-Strasburgo. Scontro diretto in chiave salvezza nel pomeriggio, tra Le Havre e Metz, mentre le altre tre sfide vedono impegnate le prime inseguitrici del Lione in ottica qualificazione diretta alla Champions League. Il Rennes riceverà la visita del Nantes, il Lilla giocherà a Parigi contro Immobile e compagni e infine il Marsiglia avrà il confronto casalingo con il Nizza. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Ligue 1, il programma completo del 31° turno

Venerdì 24 aprile

Brest - Lens 3-3

Sabato 25 aprile

Lione - Auxerre 3-1

Angers - PSG 0-3

Tolosa - Monaco 2-2

Domenica 26 aprile

Lorient - Strasburgo

Rennes - Nantes

Le Havre - Metz

Paris FC - Lilla

Marsiglia - Nizza

Classifica

Paris Saint-Germain 69

Lens 63

Lione 57

Lilla 54

Rennes 53

Marsiglia 52

Monaco 51

Strasburgo 43

Lorient 41

Brest 38

Paris FC 38

Tolosa 38

Angers 34

Le Havre 30

Nizza 29

Auxerre 25

Nantes 20

Metz 15