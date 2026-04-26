Rennes, Lilla e Marsiglia, una vittoria per la zona Champions: il programma di Ligue 1
Gran parte della 31^ giornata di Ligue 1 si consuma oggi, aprendo le danze con Lorient-Strasburgo. Scontro diretto in chiave salvezza nel pomeriggio, tra Le Havre e Metz, mentre le altre tre sfide vedono impegnate le prime inseguitrici del Lione in ottica qualificazione diretta alla Champions League. Il Rennes riceverà la visita del Nantes, il Lilla giocherà a Parigi contro Immobile e compagni e infine il Marsiglia avrà il confronto casalingo con il Nizza. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco 2-2
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 51
Strasburgo 43
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 38
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15