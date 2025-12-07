Ligue 1, 15ª giornata: Lione per restare in alto, punti pesanti in chiave lotta salvezza
La 15ª giornata di Ligue 1 si chiude oggi, con le ultime quattro partite in programma. Spicca il match di serata, con il Lione atteso sul campo del Lorient e voglioso di non perdere di vista il quartetto di testa. Le altre tre sfide vedono confrontarsi squadre della seconda metà della classifica: Nizza-Angers, Auxerre-Metz e Le Havre-Paris FC. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes 5-0
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34*
2. Paris Saint-Germain 33*
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24*
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22*
9. Tolosa 20*
10. Brest 19*
11. Nizza 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11*
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.