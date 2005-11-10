Ufficiale Altro super acquisto per l'Ajax: dopo Brandt arriva anche il portiere ter Stegen

Dopo un lungo tira e molla, Marc-André ter Stegen è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajax. Il club di Amsterdam ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Barcellona e con il portiere tedesco, che si trasferisce nei Paesi Bassi con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Per l'estremo difensore, 34 anni, si tratta di una nuova esperienza dopo quella vissuta nella seconda parte della scorsa stagione con il Girona, dove aveva giocato in prestito agli ordini di Michel, che ritroverà in Olanda. Nato a Mönchengladbach il 30 aprile 1992, Ter Stegen è cresciuto calcisticamente nel Borussia Mönchengladbach, con cui ha collezionato 127 presenze in prima squadra prima del trasferimento al Barcellona nell'estate del 2014. Con la maglia blaugrana ha scritto pagine importanti della storia recente del club, disputando 423 partite ufficiali e conquistando numerosi trofei, tra cui una UEFA Champions League e sette campionati spagnoli. Nel suo palmarès figurano inoltre diversi successi nelle coppe nazionali e internazionali.

L'arrivo del portiere tedesco rappresenta un innesto di grande esperienza per l'Ajax, che punta sul suo carisma e sulla sua leadership per affrontare la nuova stagione. Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore tecnico Jordi Cruijff: "Marc ha un curriculum straordinario e le sue qualità sono riconosciute da tutti. È un rinforzo immediato per la nostra squadra. Ci conosciamo bene e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui. Stavamo cercando di portarlo qui da diverso tempo e siamo molto felici che abbia firmato e possa iniziare subito questa nuova avventura".

Per Ter Stegen, che vanta anche 44 presenze con la nazionale tedesca, si apre così un nuovo capitolo della carriera in Eredivisie, con l'obiettivo di riportare l'Ajax ai vertici del calcio olandese ed europeo.