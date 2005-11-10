Ufficiale Gulacsi via, il Lipsia riaccoglie Nyland dopo 3 anni: il n°1 norvegese era svincolato

Il Lipsia riabbraccia Orjan Nyland. Il portiere norvegese, protagonista di un eccellente Mondiale 2026 con la sua nazionale, torna in Germania a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Siviglia.

Per il 35enne si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene. Nyland aveva infatti già vestito la maglia del Lipsia nella stagione 2022-23, lasciando un ottimo ricordo sia per le qualità tecniche sia per la professionalità dimostrata quotidianamente. Prenderà il posto lasciato libero da Péter Gulácsi, trasferitosi al Villarreal dopo undici anni con il club tedesco. Il numero uno della Norvegia è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultimo Mondiale, contribuendo in maniera decisiva allo storico cammino della sua nazionale fino ai quarti di finale. Tra le prestazioni più memorabili spicca quella contro il Brasile negli ottavi di finale, quando ha trascinato i suoi al successo per 2-1 con una serie di interventi decisivi, compreso un calcio di rigore parato a Bruno Guimarães nei primi minuti della gara.

Durante la sua prima esperienza al Lipsia, Nyland collezionò tre presenze ufficiali tra Bundesliga e Coppa di Germania, contribuendo anche alla conquista della DFB-Pokal. Indimenticabile, inoltre, l'assist servito con un lungo rinvio a Christopher Nkunku nell'ultima giornata di campionato contro lo Schalke 04. Ora è pronto a mettere nuovamente la propria esperienza al servizio dello spogliatoio.