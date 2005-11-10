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Il West Ham continua a vendere: Freddie Potts passa al Bruges per 10 milioni

Il West Ham continua a vendere: Freddie Potts passa al Bruges per 10 milioni TUTTOmercatoWEB
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 09:58Calcio estero

Il Bruges ha ufficializzato l'acquisto di Freddie Potts, centrocampista inglese classe 2003 proveniente dal West Ham. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 8.

Mediano di grande dinamismo e capacità di interdizione, Potts è cresciuto interamente nel settore giovanile degli Hammers, completando tutta la trafila prima di approdare in prima squadra. Sarà il quinto calciatore inglese a vestire la maglia nerazzurra dagli anni Quaranta a oggi. Prima del definitivo salto in Premier League, il centrocampista ha maturato esperienza nel calcio professionistico attraverso due prestiti consecutivi: nella stagione 2023-24 ha giocato con il Wycombe Wanderers in League One, mentre nel 2024-25 ha indossato la maglia del Portsmouth in Championship, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama inglese.

Rientrato al West Ham, Potts è stato promosso stabilmente in prima squadra nella stagione 2025-26. Il suo esordio in Premier League è arrivato nell'agosto 2025 contro il Chelsea, mentre nel corso dell'annata ha collezionato complessivamente 25 presenze in tutte le competizioni, dimostrando di poter competere ad alto livello. Il trasferimento in Belgio rappresenta ora un'importante opportunità per la crescita del 22enne, che avrà la possibilità di giocare con continuità in una squadra abituata a lottare per il titolo nazionale e a confrontarsi con le competizioni europee.

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