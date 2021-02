Ag. Camavinga: "Gli piacerebbe giocare in una grande squadra. Anche in Italia lo vogliono"

Jonathan Barnett, oltre a essere l'agente di Gareth Bale, cura anche gli interessi di Eduardo Camavinga, il giovane talento in forza al Rennes che potrebbe trasferirsi in un grande club a luglio: "Per il momento non abbiamo parlato seriamente con gli altri club. Eduardo vorrebbe giocare in una grande squadra. Il Real Madrid è una di queste, così come il Barcellona. Ma ci sono tanti club, in Germania, Italia e Inghilterra, che vorrebbero averlo. Costa almeno 50 milioni, non so quanti potranno permetterselo e anche il Real sta attraversando momenti difficili. Rinnovo col Rennes? Non parlo di faccende private. Mai. A nessuno interessa quello che stiamo facendo", ha detto a Goal..