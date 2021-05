Aguero al Barcellona. Il Manchester City saluta il "Kun": "Grazie di tutto Sergio"

L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante argentino era in scadenza di contratto con il Manchester City e dal prossimo primo di luglio vestirà la casacca blaugrana. Il club inglese ha voluto salutare il giocatore postando una sua foto fra i trofei vinti alle sue dipendenze con la didascalia: "Grazie di tutto".

Sergio Aguero will join Barcelona at the end of June.

Thanks for everything @aguerosergiokun 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) May 31, 2021