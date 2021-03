Aguero lascia il City: 8 partite per salire sul podio dei migliori marcatori di Premier

Sergio Aguero è l'uomo dei record al Manchester City, anche se non tutti appartengono a lui. L'argentino non diventerà il più prolifico della Premier League ma ha la possibilità di salire sul podio. Mancano solo 8 partite da giocare ai citizens e 6 reti al Kun per eguagliare Andy Cole: difficile, visto lo score di quest'anno, ma non impossibile.

1. Alan Shearer 260 reti

2. Wayne Rooney 208

3. Andy Cole 187

4. Sergio Aguero 181

5. Frank Lampard 177