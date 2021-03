Aguero lascia il City, Guardiola: "Sarà insostituibile, è una leggenda. Un grande uomo"

Non poteva mancare il commento di Pep Guardiola alla notizia dell'addio di Sergio Aguero. Il tecnico del Manchester City ha sottolineato le qualità del Kun e gli augura il meglio per il futuro: "Abbiamo ancora due mesi davanti e oggi ho visto il suo impegno nell'allenamento. Sergio è insostituibile. non è facile neanche in termini numerici: più di 360 partite giocate e più di 250 gol, i titoli conquistati... È una leggenda, il miglior attaccante che questo club abbia mai avuto e sarà insostituibile nelle anime, nei cuori, nelle menti dei nostri tifosi, della nostra gente, dei giocatori che hanno giocato al suo fianco e tutti i manager che hanno lavorato con lui. È una persona fantastica, un grande essere umano e sono abbastanza sicuro che se sarà ancora così determinato, potrà prolungare la sua carriera a lungo, forse anche per 5 anni".