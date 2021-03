Aguero lascia il City. I record: 5 gol in una sola partita. Solo altri 4 come lui in Premier

vedi letture

Sergio Aguero è l'uomo dei record non solo al Manchester City, ma anche in Premier League. L'argentino è il giocatore che può vantare più hat trick dal suo arrivo nel 2011. In totale sono 9 triplette, 2 poker e una cinquina. In quest'ultimo caso il riferimento è a Manchester City-Newcastle del 3 ottobre 2015, finita 6-1. Aguero può così vantarsi di aver segnato il maggior numero di gol in una sola partita, anche se non è l'unico. Questi gli altri calciatori che hanno centrato lo stesso traguardo in Premier League:

Andy Cole (Manchester United-Ipswich Town 9-0, 1995)

Alan Shearer (Newcastle-Sheffield United 8-0, 1999)

Jermain Defoe (Tottenham-Wigan 9-1, 2009)

Dimitar Berbatov (Manchester United-Blackburn 7-1, 2010)