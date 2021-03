Aguero lascia il City. I record: almeno 20 gol per 5 anni di fila, solo Henry come lui

Sergio Aguero è l'uomo dei record non solo al Manchester City, ma anche in Premier League. L'argentino è il giocatore che può vantare per più anni consecutivi uno score di almeno 20 reti in campionato. Cinque anni di fila per il Kun, dal 2014 al 2019. Solamente Thierry Henry con l'Arsenal dal 2001 al 2006 ha fatto lo stesso.

Questa la sequenza da record del Kun:

2014-2015: 26

2015-2016: 24

2016-2017: 20

2017-2018: 21

2018-2019: 21