Aguero lascia il City. I record da battere: può diventare il più presente nelle coppe europee

Sergio Aguero è l'uomo dei record al Manchester City, anche se non tutti appartengono a lui. L'argentino in questi ultimi mesi avrà la possibilità di raggiungere ulteriori obiettivi: è a sole tre presenze da David Silva nelle coppe europee e il Manchester City è ancora in corsa in Champions League: sarà importante per il Kun la presenza nelle due partite dei quarti di finale col Borussia Dortmund. Potenzialmente aggancio e sorpasso arriverebbero alle semifinali. Questo il quadro attuale

1. David Silva 70

2. Sergio Aguero 67

3. Fernandinho 65

4. Joe Hart 55

5. Raheem Sterling 53