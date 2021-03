Aguero lascia il City. I record: è sua la miglior media gol/minuti giocati in Premier League

Tra le statistiche record di Sergio Aguero in Premier League c'è anche quella della sua frequenza col gol: nessuno ha una media minuti giocati/reti segnate come il Kun. Questa è la classifica riportata da Opta, dove sono stati presi in considerazione solamente i giocatori con almeno 50 reti nel massimo campionato inglese:

1. Sergio Aguero (un gol ogni 108')

2. Thierry Henry (un gol ogni 122')

2. Harry Kane (un gol ogni 122')

4. Ruud van Nistelrooy (un gol ogni 128')

5. Mohamed Salah (un gol ogni 130')

