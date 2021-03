Aguero lascia il City. Lineker: "Hai regalato il più grande momento in assoluto in Premier"

Gary Lineker, fra i più grandi centravanti del calcio inglese e oggi apprezzato opinionista, ha commentato l'addio di Sergio Aguero al Manchester City: "Hai dato ai tifosi in questo paese molte cose che verranno ricordate: gol, astuzia e il più grande momento di Premier League in assoluto (il riferimento è al gol al QPR nel 2012 che è valso il titolo al City, ndr). Hai giocato bene e ti auguro il meglio per il futuro".

You have given football fans in this country so much to remember: goals, guile and the greatest Premier League moment of them all. Well played and good wishes for whatever comes next. Gracias por todo. Espero que tengas mucha suerte. https://t.co/WDlViCB7Cu

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) March 29, 2021