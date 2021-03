Aguero lascia il City. Quale futuro? Tre anni fa non aveva dubbi: "Tornerò all'Independiente"

Quale futuro per il Kun Aguero? Se la parola è sacra non dovrebbero esserci dubbi circa un suo ritorno all'Independiente, anche se lo scenario attuale vede l'attaccante ancora nel Vecchio Continente a vestire la maglia di un prestigioso club per tentare l'assalto alla Champions League. Eppure in diverse interviste dichiarava di voler chiudere nella squadra che lo ha lanciato. Nel novembre 2017 dichiara a TycSport: "La mia idea è tornare all'Independiente, quando scadrà il mio contratto col City". Nel marzo 2018 si ripete. Sei mesi più tardi il giocatore avrebbe esteso il contratto col City per un'ulteriore stagione, dal 2019 al 2020. Aguero ha esordito con il club più vincente del Sudamerca il 5 luglio 2003 all'età di 15 anni e 35 giorni, divenendo il più giovane esordiente del massimo campionato argentino. Resterà in squadra fino al 2006 segnando 23 reti in 56 partite e assicurandosi appena maggiorenne il volo di sola andata per Madrid, divenendo un giocatore dell'Atlético.