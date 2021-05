Aguero si scusa dopo l'errore dal dischetto col Chelsea: "Mi assumo tutte le colpe"

Rischia di concludersi con un retrogusto amaro l'avventura di Sergio Aguero al Manchester City. Nella sconfitta di ieri contro il Chelsea, che ha rimandato la festa per il titolo dei Citizens, ha pesato enormemente l'errore dal dischetto del Kun, che ha di fatto consegnato il pallone a Mendy nel tentativo di sorprenderlo con il cucchiaio, o con la "Panenka", come la chiamano in Inghilterra. Dopo il fischio finale non si sono fatte attendere le scuse a mezzo social dell'argentino: Non posso fare a meno di chiedere scusa ai miei compagni, allo staff tecnico e ai tifosi per il rigore di oggi. È stata una decisione sbagliata e mi assumo tutta la responsabilità", il suo messaggio.