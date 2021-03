Ai quarti sarà Bayern-PSG. L'ex Choupo-Moting: "Sfida speciale per me, saranno motivati"

vedi letture

Eric Maxim Choupo-Moting ha commentato il sorteggio di Champions League, che ha riservato il Paris Saint-Germain al Bayern Monaco, in quella che sarà una sorta di rivincita della finale della passata edizione, contro la squadra nella quale giocava fino a pochi mesi fa: "È sicuramente una sfida speciale per me. Il PSG è un osso duro, sarà molto molto difficile. È una squadra forte e lo ha visto il mondo intero a Lisbona. Saranno molto motivati, ma lo siamo anche noi. Non vedo l'ora che arrivino le partite, così potrò rivedere tutti. È stata una bella storia, ho già parlato e ho già ricevuto alcuni messaggi da Parigi. Se dovessi scegliere, avrei preferito giocare più tardi contro di loro. Ora c'è un nuovo allenatore, ci sono stati alcuni movimenti di mercato. Quindi ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto allo scorso anno. Ma la maggior parte di loro è ancora lì, hanno grande qualità".