Ufficiale Addio Europa, Choupo-Moting vola in MLS: firmato un biennale con i NY Red Bulls

vedi letture

Un colpo europeo per i New York Red Bulls. Il club statunitense infatti ha ingaggiato l'attaccante camerunense Eric Maxim Choupo-Moting, da un anno a questa parte svincolato. Con il club di MLS ha firmato un contratto biennale fino al 2026, con un'opzione per il 2027, in attesa del ricevimento del suo visto P-1 e del certificato di trasferimento internazionale (ITC), comunicano gli stessi bibitari.

"Siamo entusiasti di aggiungere un giocatore del calibro di Maxim al nostro roster", ha dichiarato il direttore Sportivo Jochen Schneider. "Maxim è un grande giocatore, un vincente, e la sua esperienza nelle principali leghe europee sarà estremamente importante per il nostro club nel 2025 e oltre". Dopo 17 anni di carriera, Choupo-Moting ha vinto 10 trofei tra PSG e Bayern Monaco. In quattro anni, ha segnato 38 gol in 122 presenze con il club bavarese.