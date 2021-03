Ajax-Young Boys 3-0, le pagelle: Tadic trascinatore. Klaassen universale

vedi letture

Ajax-Young Boys 3-0

Marcatori: 62' Klaassen (Ajax), 82' Tadić (Ajax), 90'+2 Brobbey (Ajax)

AJAX

Stekelenburg 6 - Mantiene la propria porta inviolata non venendo particolarmente chiamato dagli avversari.

Rensch 6 - Corre diligentemente lungo la fascia destra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione (dal 67' Schuurs 6 - Subentra a Rensch donando nuova linfa lungo la corsia di destra).

Timber 6 - Gioca al fianco di Lisandro Martínez non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Lisandro Martínez 6 - Guida sapientemente la retroguardia di ten Hag impostando e difendendo con la stessa precisione.

Tagliafico 6,5 - Percorre regolarmente l'out mancino propiziando, con un suo tiro da fuori, la rete del raddoppio dei Lancieri.

Edson Álvarez 6,5 - Lavora intelligentemente nel ruolo di intermedio di centrocampo sfiorando il gol prima su calcio piazzato e poi su palla inattiva.

Klaassen 7,5 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo apponendo la propria firma sull'1-0 biancorosso.

Gravenberch 7 - Interpreta brillantemente il ruolo di mezzala recapitando a Brobbey l'assist del definitivo 3-0.

Antony 6,5 - Punta costantemente l'uomo sfiorando con i suoi cross e le sue conclusioni la giocata decisiva (dal 68' Idrissi 6 - Sostituisce Antony fornendo energie fresche all'attacco dell'Ajax).

Tadić 8 - Indossa i panni del finto centravanti propiziando l'1-0 e realizzando, in bello stile, la rete del raddoppio per gli uomini di ten Hag.

David Neres 6,5 - Affonda il più delle volte lungo la fascia di competenza creando diversi pericoli alla difesa giallonera (dall'83' Brobbey 7 - Capitalizza il poco tempo a sua disposizione firmando la rete del definitivo 3-0).

YOUNG BOYS

Faivre 5 - Limita il passivo a discapito della sua squadra incassando, nonostante ciò, tre reti.

Hefti 5,5 - Controlla la fascia destra subendo le sortite offensive di David Neres il più delle volte.

Camara 6 - Affianca Lustenberger al centro della difesa uscendo anzitempo a causa di problemi fisici (dal 34' Zesiger 5,5 - Subentra all'infortunato Camara rendendosi protagonista di diversi errori in fase difensiva).

Lustenberger 5 - Propizia sfortunatamente due reti avversarie, prima di salvarne una, subendo vistosamente gli attaccanti biancorossi.

Lefort 5,5 - Pattuglia la corsia di sinistra faticando, nonostante l'impegno, a contenere gli attaccanti dell'Ajax.

Fassnacht 5 - Agisce lungo l'out di competenza disputando una prestazione decisamente anonima in fase offensiva (dall'85' Siebatcheu sv - Sostituisce Fassnacht nel finale non avendo né tempo né spazio di farsi valutare adeguatamente).

Lauper 5,5 - Combatte in mezzo al campo non prendendosi particolari licenze in fase d'impostazione (dal 71' Mambimbi 6 - Prende il posto di Lauper posizionandosi, in maniera diligente, a centrocampo).

Aebischer 5,5 - Lotta lungo la mediana giallonera trovandosi costretto ad entrare ruvide in più di una circostanza.

Sulejmani 5 - Fatica ad entrare correttamente in partita difettando, diverse volte, nella misura dei passaggi (dal 46' Moumi Ngamaleu 5,5 - Sostituisce Sulejmani non apportando la vivacità sperata).

Elia 5 - Riceve un esiguo numero di palle giocabili offrendo una prova piuttosto sterile (dal 71' Mambimbi 5,5 - Sostituisce Elia incontrando, più o meno, le medesime difficoltà).

Nsame 5,5 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco giallonero mettendo la propria firma sull'unica ed innocua conclusione degli uomini di Seoane.